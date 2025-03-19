Опубликованы тексты этих обращений.

Возле обломков беспилотного летательного аппарата, которые нашли после самой массированной дроновой атаки на Российскую Федерацию, обнаружили письма от украинцев.

Как сообщает российский Telegram-канал Astra, две записки нашли 11 марта в карьере поселка Игнатово, что в Московской области. Обломки упали в 3,5 км от российской воинской части 64178. Одно письмо написал житель Одессы Александр, другое - жительница донецкого Селидово Анна.

Мужчина пишет, что раньше разговаривал на русском и считал россиян "братьями", но после ракетных ударов по Одессе не хочет слышать эту речь. Он призвал всех, кто принес в его дом войну, уйти навсегда:

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"Теперь я говорю только на украинском, потому что это моя настоящая родина. Я ненавижу то, что они сделали с нами, и я не хочу их больше видеть. Я хочу, чтобы Украина была свободной и мирной, без этой войны и разрушений. И чтобы моя любимая Одесса не страдала от тех, кого мы раньше называли "братьями".

73-летняя Анна написала, что всю жизнь прожила в доме, который строила собственными руками, а теперь ее город находится под российской оккупацией.

"Что вы делаете в чужом доме? У вас в России мало земли, мало домов? Вы пришли сюда, разрушили наш город, и теперь называете себя "освободителями". Но от чего? Мы жили своей жизнью, растили детей, строили будущее. А вы принесли только горе и руины. Вы едите за моим столом, спите в моей постели. Вам не стыдно?" - спрашивает она.

Женщина отметила, что захватчики на украинской земле не навсегда. На Новый год она вспоминает, как ее семья собиралась за столом и украшала елку. Анна спрашивает, почему россияне лишили этого украинцев:

"Я сейчас далеко от дома, и знаю, что вернусь в руины. Но мы отстроим свои дома, засеем свои поля, украсим наши улицы к праздникам. Потому что мы любим эту землю. Мы хотим мира и света. Возвращайтесь домой. Уберите танки, оставьте нашу землю. В новый год подумайте не о ненависти, а о том, что объединяет людей. Потому что любовь к дому и семье - это то, что никогда нельзя забрать".

Массированная атака на Россию

Напомним, в ночь на 11 марта Россия подверглась самой масштабной за все время полномасштабной войны атаке беспилотников. По данным Министерства обороны РФ, в небе было зафиксировано 337 беспилотных летательных аппаратов.

Основной удар пришелся на Москву и Подмосковье. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что над регионом было зафиксировано по меньшей мере 74 ударных беспилотника, которые, по его словам, были сбиты средствами противовоздушной обороны.

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