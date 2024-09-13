Сообщается, что массив полученных данных выставят на продажу.

Украинские разведчики провели еще одну успешную кибероперацию - взломали федеральный центр выдачи цифровых подписей РФ.

"В результате атаки уничтожены терабайты важных данных на серверах предприятия, а также получена база данных на полтора миллиона электронных цифровых подписей субъектов, которые пользовались услугами российского федерального центра", - говорится в сообщении Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Отмечается, массив полученных данных выставят на продажу, а вырученные средства передадут на нужды Сил безопасности и обороны Украины

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