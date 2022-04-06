Американский кинорежиссер Кэри Фукунага, известный по фильмам "Джейн Эйр" и "Не время умирать", а также сериалам "Настоящий детектив" и "Маньяк", поделился фото из Бородянки под Киевом, которую он посетил в рамках волонтерской миссии.
Жуткие фото разрушенной Бородянки режиссер показал в своем Instagram.
Отметим, Фукунага приехал в Украину еще в марте 2022 года с благотворительным проектом World Central Kitchen, который обеспечивает горячим питанием всех, кто в этом нуждается. Сначала команда базировалась во Львове, где развозила еду в приюты, где размещались эвакуированные из районов активных боевых действий украинцы. Здесь режиссер успел пообщаться с людьми, которые пережили настоящий ужас в Мелитополе, Харькове, Чернигове и других "горячих точках".
Позже режиссер вместе с командой World Central Kitchen переехал в Киев, откуда они развозят горячее питание в Бучу, Ирпень, Бородянку и другие освобожденные населенные пункты Киевщины.
Как сообщал УНИАН, ранее украинская певица Руслана присоединилась к одному из киевских подразделений территориальной обороны. Вместе с бойцами она отправилась в Бородянку, чтобы отвезти гуманитарную помощь местным жителям.
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