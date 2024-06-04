Институт изучения войны заявил, что украинские военные вернули утраченные позиции в Волчанске Харьковской области. Лейтенант батальона "Свобода" Национальной гвардии Украины Владимир Назаренко подчеркнул, что ситуация на всем Востоке остается напряженной.
В эфире "24 канала" он отметил, что враг каждый день навязывает бои. Украинские военные отражают попытки противника продвигаться вперед - продолжаются как стрелковые бои, так и артиллерийские обстрелы.
"Это ежедневный героизм тысяч и тысяч военных. Хотел бы сказать за нашу 4 бригаду Нацгвардии. Мы четко понимаем важность взаимной поддержки, работать и бороться плечо к плечу для того, чтобы максимально уничтожать врага и не давать ему продвигаться", – сказал Назаренко.
У врага есть преимущество и в живой силе, и в боеприпасах, и в средствах поражения. Кажется, что противник имеет неограниченные ресурсы в резервах.
"Но оптимизм вселяет то, что рано или поздно они должны закончиться. Должна закончиться их техника. В частности, благодаря работе операторов FPV, артиллерии и т.д.", – подчеркнул военный.
Ситуация в Волчанске
Командир подразделения ВСУ Денис Ярославский заявил, что Силы обороны продолжают выбивать оккупанта из Волчанска Харьковской области. Сейчас вражеские силы контролируют около 20% города. По словам Ярославского, оккупанты рассредоточены по зданиям и подвалам.
Ранее стало известно, что на днях украинские военные захватили в плен около 60 оккупантов в Волчанске. Об этом сообщил представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин.
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