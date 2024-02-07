Ситуация в городе очень тяжелая.

Российские оккупационные войска продвигаются в Авдеевке Донецкой области, неся при этом огромные потери. Ситуация в городе очень тяжелая, рассказал бывший сотрудник СБУ, военный аналитик Иван Ступак.

"Мы видели сообщение, что 18% города уже захвачено Российской Федерацией. Мы слышали еще в декабре сообщение главкома Залужного о том, что на горизонте – два-три месяца и придется оставить, скорее всего, город. И мы видим, как продвигаются российские военные с использованием канализационных систем, где-то подкопов, пытаются выходить в тылы и перерезать дорогу, соединяющую наш гарнизон с основными базами", – отметил он в эфире телеканала FREEДОМ.

Ступак добавил, что штурмы Авдеевки не прекращаются с октября 2023 года. По разным оценкам, Россия "положила" там около 13 тысяч оккупантов и несколько сотен танков и бронемашин.

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"То есть колоссальными потерями дается продвижение Российской Федерации, взятие локаций. Стратегического преимущества этот город не дает вообще всем, какой-то автострады на открытое продвижение на дальнейшие населенные пункты тоже нет", – констатировал он, отметив, что Авдеевка для россиян является только политической целью.

Ситуация на фронте

Российские оккупационные войска пытаются прорвать оборону ВСУ. За сутки, 7 февраля, по данным Генштаба, произошло 80 боестолкновений с противником. На Авдеевском направлении было отражено более 30 вражеских атак.

В то же время на под Бахмутом за месяц Сил обороны дронами уничтожили целый артиллерийский дивизион РФ. Об этом рассказал начальник штаба артиллерии 4-й бригады "Рубеж" майор Национальной гвардии Денис Нагорный. При этом он добавил, что снарядов на фронте не хватает.

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