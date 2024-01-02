Евгений Дикий отметил, что защитники Украины "охотятся" на оккупантов, которые пытаются обустроиться в промзоне.

Украинские военные в ближайшие месяцы будут иметь очень хорошие перспективы на Авдеевском направлении. Регулярные российские войска во время штурмов прикрываются членами "Штурм-Z".

По его словам, основной район обороны в Авдеевке - коксохимический завод. Военный указал, что это как "Азовсталь" - мощные бетонные перекрытия и множество этажей под землей, откуда защитники Украины "охотятся" на оккупантов, которые пытаются обустроиться в промзоне.

"Там фактически происходит "Бахмут 2.0" примерно с таким же соотношением потерь между нашей стороной и той стороной", – отметил бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в комментарии 24 Каналу.

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При этом он рассказал, что во время штурмов россиян в первых волнах идут роты "Штурм-Z", а за ними российские военные, но это их не спасает от колоссальных потерь.

"Не так даже важно, удержим ли мы навсегда Авдеевку, но нам пока очень выгодно подольше ее держать, пока там происходит перемалывание их живой силы в индустриальных масштабах", – объяснил экс-командир "Айдара".

Также он подчеркнул, что важно удержать трассу через Орловку, тогда врага можно перемалывать месяцами.

Бои за Авдеевку - последние новости

1 января боец "Легиона Свободы" Максим Морозов рассказал об обострении ситуации на Авдеевском направлении. По его словам, россияне хотят обойти населенный пункт с севера и юга, где очень тяжелая ситуация.

В свою очередь начальник службы связей с общественностью 47 ОМБР "Магура" Дмитрий Лазуткин отметил, что оккупанты пытались закрепиться на окраинах поселка Степовое вблизи Авдеевки.

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