Попытки прорвать оборону украинских защитников на каком-то из направлений на Луганщине все же будут.

Военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник считает, что российские оккупационные войска не пойдут в "большое наступление" на Луганщине. Однако он не исключает такого сценария, поскольку они не раз шли на "безумные действия".

"Пока мне трудно понять, как им может удасться сделать какие-то прорывные серьезные операции (на Луганщине – ред.). Скажем, на глубину до 15 км, а это глубина механизированной бригады возле Бахмута, который они якобы "взяли", и Соледар, который там уже полностью "под их контролем". С 1 августа на этих двух направлениях они не продвинулись всего-навсего на каких-то 15 км. За счет чего, какой качественной техники они совершат эти прорывные операции? Я себе пока это трудно представляю, но вместе с тем я не исключаю их безумия", – отметил Черник в интервью ТСН.

Однако, по словам полковника ВСУ, попытки прорвать оборону украинских защитников на каком-то из направлений на Луганщине все же будут.

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"Чернобаевка и о. Змеиный учат нас, что они могут прибегать к таким тактическим ситуациям и решениям, которые с точки здравого смысла интерпретировать невозможно. Будут ли они пробовать? Однозначно да. Но в какой точке и каким способом – пока неизвестно", – подчеркнул эксперт.

Ситуация на Луганщине

В конце декабря 2022 года аналитики американского Института изучения войны заявили, что российские силы начали подготовку к "решительным действиям" в Луганской области. Экспертам пока непонятно, это будут оборонительные или наступательные операции, но они отметили, что это может быть "решающее наступление".

Уже в январе 2023 года операторы Сил специальных операций вместе с другими подразделениями Сил обороны остановили попытку наступления россиян вблизи города Кременная Луганской области. Атаку удалось отбить несмотря на то, что противник пытался применять тяжелое вооружение.

Кроме того, в Центре национального сопротивления предупредили, что оккупанты на Луганщине одеваются в форму Вооруженных сил Украины и готовят провокации.

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