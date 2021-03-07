За минувшие сутки, 6 марта, российские боевики на Донбассе 10 раз нарушили режим тишины. Боевых потерь среди украинских бойцов нет.
Читайте такжеСММ ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 47 нарушений режима тишины
Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, все вражеские обстрелы были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».
Так, вблизи Водяного и Опытного вооруженные формирования РФ обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из стрелкового оружия.
Неподалеку, населенных пунктов Пески, Марьинка и Павлополь оккупанты применили против украинских воинов гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.
На обстрелы противника Вооруженные Силы Украины открывали ответный огонь.
Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.
С начала текущих суток, 7 марта, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Вас также могут заинтересовать новости
- Оккупанты на Донбассе хотят ввести свои правила пересечения КПВВ по пропускам
- Россия наращивает войска на оккупированном Донбассе и вблизи границ – Минобороны
- Переговоры по Донбассу находятся в тупике из - за России-Кравчук
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram