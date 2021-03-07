На обстрелы противника ВСУ открывали ответный огонь.

За минувшие сутки, 6 марта, российские боевики на Донбассе 10 раз нарушили режим тишины. Боевых потерь среди украинских бойцов нет.

Читайте такжеСММ ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 47 нарушений режима тишины

Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, все вражеские обстрелы были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

Так, вблизи Водяного и Опытного вооруженные формирования РФ обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из стрелкового оружия.

Неподалеку, населенных пунктов Пески, Марьинка и Павлополь оккупанты применили против украинских воинов гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

На обстрелы противника Вооруженные Силы Украины открывали ответный огонь.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

С начала текущих суток, 7 марта, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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Автор: Дмитрий Захаров