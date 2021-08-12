Неразорвавшихся боеприпасов на месте обстрела не обнаружено.

Оккупанты снова обстреляли украинский Нью-Йорк - поселок в Донецкой области. Под вражеский огонь попало хлебное поле неподалеку от города Торецк.

Как сообщили в оперативно-тактической группировке "Север", с обстрелянного поля едва успели собрать урожай зерновых.

"Мы засеваем наши поля пшеницей, а враг - железом", - говорят местные земледельцы.

На место обстрела прибыли по вызову украинских военнослужащих представители СЦКК. Они зафиксировали новое преступление оккупантов, провели замеры воронок, оставшихся в поле после обстрела.

"К счастью, неразорванных боеприпасов на землях сельхозназначения выявлено не было, поэтому полевые работы - подготовка почв к посеву озимых - здесь продолжатся согласно плану сельскохозяйственных работ. Военнослужащие Вооруженных сил Украины заверили сельчан в своей готовности и в дальнейшем защищать жизнь и здоровье мирных жителей населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 1 июля Верховная Рада переименовала поселок Новгородское в Донецкой области, вернув ему прежнее название, а именно Нью-Йорк. По данным Украинского института национальной памяти, переименование президиумом Верховной Рады Украины пгт Нью-Йорк в пгт Новгородское, которое состоялось 19 октября 1951 года, было "продиктовано политико-идеологическими соображениями коммунистической партии".

Автор: Юрий Годован