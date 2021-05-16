В воскресенье, 16 мая, украинская сторона зафиксировала применение незаконными вооруженными формированиями в зоне проведения операции Объединенных сил реактивного пехотного огнемета.
В частности, по информации пресс-центра штаба ООС, оккупанты открыли огонь термобарическими боеприпасами в направлении населенного пункта Катериновка.
"Такой вид оружия позволяет вести эффективный огонь на дальность до 600 м, а в месте взрыва - заряд боевой части взрывается, формируя огненное облако объемом 120 кубометров. Такие огнеметы находятся на вооружении российской армии и применялись во время первой и второй чеченских войн, спецопераций в Дагестане и Ингушетии, а теперь и в Украине", - отмечают украинские военные.
Читайте такжеСитуация на Донбассе обострилась: 16 вражеских обстрелов за сутки, есть раненыйПо их словам, этот случай является еще одним очередным свидетельством открытой поставки Россией вооружения и военной техники на территорию ОРДЛО с целью эскалации конфликта.
"Обо всех зафиксированных нарушениях Минских договоренностей вооруженными формированиями РФ украинская сторона СЦКК оперативно проинформировала СММ ОБСЕ. В очередной раз утвердительно подчеркиваем, что подразделения Вооруженных сил Украины расположены на позициях и неукоснительно соблюдают обязательства по всеобъемлющему режиму прекращения огня, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы", - добавили в пресс-центре штаба.
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