Госсекретарь США подчеркнул, что не все российские войска отведены от границы Украины, также там остается значительная часть военной техники.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен убежден, что Российская Федерация имеет возможность за короткое время начать новые агрессивные действия на Донбассе, поскольку не все силы отведены от границы Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Блинкен сказал в Киеве после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на совместной пресс-конференции, которая транслировалась на Facebook-странице Офиса президента.

По мнению госсекретаря США, учитывая то, что РФ не отвела все войска от границы Украины, угроза остается.

"Россия отвела некоторую часть войск, но значительные силы остаются на границе с Украиной. Россия отвела некоторую технику, но значительное ее количество остается на границе с Украиной. Следовательно, у России есть возможность за достаточно короткое время начать агрессивно действовать, если она это решит сделать», - подчеркнул Блинкен.

Он заверил, что США внимательно наблюдают за ситуацией и действиями России.

«Я высоко ценю сдержанную позицию, которую продемонстрировала Украина в рамках таких провокационных действий, перед такой агрессией», - сказал Блинкен.

Читайте такжеЗеленский: РФ увеличила количество военной техники вдоль границы с Украиной

«Мы сосредотачиваемся над этими вопросами так же, как и наши союзники. Это обсуждалось на недавнем заседании НАТО и «Большой семерки». В этой связи мы активно рассматриваем возможность повышения сотрудничества и помощи Украине в сфере безопасности», - добавил Блинкен.

Также он отметил, что сегодня были обсуждены дипломатические усилия по урегулированию конфликта и Минский переговорный процесс. «Стараемся рассмотреть и найти возможности, как можно способствовать дипломатии. Однако Россия продолжает, так сказать, не действовать в рамках доброй воли, и это касается Крыма и Донбасса. Прежде всего важно восстановить территориальную целостность и суверенитет в пределах законных границ Украины», - сказал Блинкен.

Эскалация у украинских границ со стороны РФ: что произошло

В марте РФ под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крым и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику, штурмовики Су-25СМЗ, корабли Каспийской военной флотилии.

США и многие другие западные страны, Европейский Союз, НАТО выразили Украине свою поддержку в связи с этими действиями РФ.

Командование Вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня. В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией на востоке Украины.

22 апреля в оккупированном Крыму министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что решил завершить «внезапную проверку» российских войск в Западном и Южном военных округах РФ возле границ Украины, поскольку «все поставленные цели достигнуты».

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко