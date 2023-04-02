О поставках этих гаубиц Великобритания объявила в начале этого года.

Вторая группа украинских воинов-артиллеристов закончила обучение на самоходных артиллерийских установках AS90 в Великобритании.

Как сообщает Министерство обороны Великобритании, тренировки прошли в рамках программы по поддержке Украины в ее борьбе с Россией.

"Вторая группа украинских новобранцев-артиллеристов завершила обучение на грозной 155-мм САУ АС90. Программа является частью неизменного обязательства Великобритании поддерживать Украину в ее борьбе с Россией", - отметили в ведомстве.

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Британская поддержка Украины

Великобритания - одна из ближайших партнеров Украины. 16 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о передаче Киеву 14 танков Challenger 2. Лондон стал первой европейской столицей, заявившей об официальной помощи Украине танками.

Также британцы пообещали предоставить Киеву боеприпасы для танков с обедненным ураном. Они обладают высокой эффективностью для поражения техники. Кроме 14 британских танков Challenger, в Великобритании пообещали предоставить Украине 20 бронетранспортеров Bulldog и 30 самоходных артиллерийских установок AS-90.

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