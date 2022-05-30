В Бахмутском районе Донецкой области произошла утечка аммиака из-за обстрелов.
Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
"В Бахмутском районе в результате боевых действий повреждена герметичность ветки аммиакопровода "Тольятти-Одесса". Эта ветка не используется с 2014 года, задвижки закрыты, но аммиак из него сейчас вытекает сам по себе. Облако аммиака движется над почвой от села Майское в сторону Бахмута", - рассказал он.
По словам председателя ОВА, в зону поражения могут попасть Бахмут, Гладосовое, Дача, Николаевка Вторая, Одрадивка и Опытное.
"Местные власти оповестили население о необходимых мерах безопасности. Спасатели уже готовы ликвидировать последствия аварии. Информации о пострадавших и погибших пока нет", - уточнил Кириленко.
Как сообщал УНИАН, боевые действия на востоке страны достигли максимальной интенсивности. По данным Минобороны, одновременно оккупанты осуществляют штурм на нескольких направлениях.
"Ожесточенные бои идут на Северодонецком, Бахмутском и Кураховском направлениях", - сказал представитель министерства.
Он добавил, что враг с целью усиления войск и восстановления потерь снимает устаревшее вооружение и военную технику.