В зону поражения могут попасть Бахмут, Гладосовое, Дача, Николаевка Вторая, Одрадивка и Опытное.

В Бахмутском районе Донецкой области произошла утечка аммиака из-за обстрелов.

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"В Бахмутском районе в результате боевых действий повреждена герметичность ветки аммиакопровода "Тольятти-Одесса". Эта ветка не используется с 2014 года, задвижки закрыты, но аммиак из него сейчас вытекает сам по себе. Облако аммиака движется над почвой от села Майское в сторону Бахмута", - рассказал он.

По словам председателя ОВА, в зону поражения могут попасть Бахмут, Гладосовое, Дача, Николаевка Вторая, Одрадивка и Опытное.

"Местные власти оповестили население о необходимых мерах безопасности. Спасатели уже готовы ликвидировать последствия аварии. Информации о пострадавших и погибших пока нет", - уточнил Кириленко.

Как сообщал УНИАН, боевые действия на востоке страны достигли максимальной интенсивности. По данным Минобороны, одновременно оккупанты осуществляют штурм на нескольких направлениях.

"Ожесточенные бои идут на Северодонецком, Бахмутском и Кураховском направлениях", - сказал представитель министерства.

Он добавил, что враг с целью усиления войск и восстановления потерь снимает устаревшее вооружение и военную технику.

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