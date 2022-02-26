На Сумщине местный житель подошел к оккупантам
В 12 километрах от Штеповки Сумской области стояли две БМП. Поэтому местный житель решил подойти и поинтересоваться, что они там делают.
"Слава Украине!" - сказал он стоявшим там оккупантам. На этот украинский лозунг захватчики, конечно, не смогли ответить.
Затем он попросил у российских военных сказать сверхсложное для произношения граждан РФ слово "паляница". Конечно, они даже не пытались.
В ответ военные РФ на русском попросили не снимать ничего. На что житель Сумской области ответил, что это не запрещено Конституцией Украины.