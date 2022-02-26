Российские военные "спалились" - не смогли произнести слово "паляниця".

В 12 километрах от Штеповки Сумской области стояли две БМП. Поэтому местный житель решил подойти и поинтересоваться, что они там делают.

"Слава Украине!" - сказал он стоявшим там оккупантам. На этот украинский лозунг захватчики, конечно, не смогли ответить.

Затем он попросил у российских военных сказать сверхсложное для произношения граждан РФ слово "паляница". Конечно, они даже не пытались.

В ответ военные РФ на русском попросили не снимать ничего. На что житель Сумской области ответил, что это не запрещено Конституцией Украины.

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