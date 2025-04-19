Наши военные сохраняют позиции на территории Курской области.

Силы обороны Украины расширили зону контроля на территории Белгородской области РФ. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

Он отметил, что сегодня докладывал Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

"Наши силы сегодня продолжали активность на территории Курской области и сохраняют позиции. На территории Белгородской области наши военные продвинулись и увеличили нашу зону контроля", - написал Зеленский.

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Украинская операция в приграничье РФ

Как сообщал УНИАН, председатель совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Тимочко отмечал, что в Белгородской области РФ находится основной "хаб" россиян - важные командные пункты, которые отвечают за наступления на Харьковщину и Сумщину, поэтому сдерживание там противника очень важно.

По его словам, ВСУ сковывают россиян в приграничной зоне Белгородской области.

Тимочко отметил, что боевые действия, пусть и в приграничной зоне, в пределах 3-5 км, но происходят на их территории. По его словам, это важно, потому что означает, что россияне не смогли своевременно выстроить вдоль самих границ оборону.

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