В Минск прибыли российские наемники.

Украинцев предупредили о возможных провокациях на украинско-беларуской границе. В Минск прибыли российские наемники ЧВК "Лига".

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

По данным беларуского подполья, 20 сентября в Минск прибыли 130 наемников ЧВК "Лига" с оружием и боеприпасами. Они заняли территорию частного охранного предприятия "ГардСервис", а 22 сентября туда доставили 300 единиц украинской военной формы, украденную со складов в Херсонской области.

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"Возможные диверсии ожидаются в районе населенных пунктов Пинск, Иваново и Кобрин. Заметим, что такие диверсии играют на руку Москве, которая стремится втянуть в эту войну дополнительные силы, в частности Беларусь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "ГардСервис" - создано специальным указом самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в 2019 году. Базируются "охранники" на территории бывшего центра подготовки беларуского спецназа.

Контрнаступление ВСУ на юге - что известно

ВСУ начали контрнаступление на Южном и восточном направлениях в конце августа. Украинские военные освободили почти всю Харьковскую область, а также часть Херсонской. После такого провала Кремль решил быстро провести "референдумы" на захваченных территориях, чтобы "присоединить" к России.

Для участия в фейковом референдуме россияне завозят на оккупированную территорию Херсонщины людей из оккупированного Крыма.

Цивилизованные страны осудили намерения Кремля по аннексии украинских территорий. Отдельно, страны "Большой семерки", США и Европейского Союза пообещали ввести санкции против РФ за организацию псевдореферендумов на временно оккупированной украинской территории.

Сегодня СМИ сообщили, что Путин отказался отводить войска из Херсонской области, несмотря на просьбы командиров. В свою очередь ВСУ 24 сентября ударили в Херсоне по российской технике и пунктам управления оккупантов.

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