Через несколько минут была уничтожена техника врага.

128-я отдельная горно-штурмовая бригада задействует "Байрактары". Одно из успешных поражений этим дроном вражеского танкового взвода произошло 7 марта.

Попасть из бригадной артиллерии в три российских танка Т- 80, которые обстреливали наши позиции, было невозможно из-за особенностей рельефа, поэтому дрон подняли в воздух - и за несколько минут цель была уничтожена противотанковой ракетой с высоты около двух километров.

Ранее Вооруженные Силы Украины уничтожили зенитный ракетный комплекс "Бук" российских оккупантов с помощью ударного беспилотника Bayraktar.

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