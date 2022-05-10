На территорию завода было совершено 34 самолетовылета, в том числе 8 вылетов стратегических бомбардировщиков.

За минувшие сутки на территорию завода "Азовсталь" в Мариуполе было совершено 34 самолетовылета, в том числе 8 вылетов стратегических бомбардировщиков.

Об этом говорится в сообщении АЗОВ-Мариуполь в Телеграм-канале.

"Также не прекращает работать вражеская корабельная и ствольная артиллерия, РСЗО, УР-77, танки и прочее. Противник не останавливается в попытках захватить украинскую крепость и продолжает ежедневно совершать штурмы при поддержке пехоты", - отмечается в сообщении.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко также сообщил, что российские оккупанты продолжают обстреливать "Азовсталь" из тяжелой артиллерии и авиации.

Он напомнил, что в укрытиях, кроме военных, остаются не менее 100 гражданских.

"Однако это не уменьшает плотности атак оккупантов. Тяжелая артиллерия и авиация целый день продолжали обстрелы завода", - отметил Андрющенко.

По его словам, попытки штурма завода по земле и дальше оказываются неудачными.

"Поэтому снова город слышит канонаду", - добавил советник мэра.

Как сообщал УНИАН, 9 мая, после выезда эвакуационной колонны ООН за пределы Донецкой области, оккупанты в очередной раз начали штурм "Азовстали" и пытались осуществить прорыв через мост, который был воротами эвакуации.

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