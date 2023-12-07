Он считает, что ее обустроили еще осенью.

Российские захватчики построили в оккупированном Крыму тайные вертолетные базы и пункты вооружения и заправки для них. Об этом сообщил OSINT-аналитик Tatarigami в микроблоге X (Twitter).

"В ноябре, когда украинские войска продвинулись в направлении Херсона, российские военные решили переместить свои вертолеты с аэродрома Чаплинка в более безопасные места в глубине страны, в том числе на огражденный пляжный курорт на Арабатской стрелке вблизи Крыма", - пишет он.

На спутниковом снимке можно увидеть 20 вертолетных площадок, некоторые из них заняты российскими вертолетами типа Ми-24, Ми-8, Ка-52 и, возможно, Ми-28. Это территория пляжного курорта "Волна".

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Он отмечает, что в 2021 году этих площадок там не было, а это значит, что россияне быстро создали временную вертолетную базу. Кроме того, курорты и отели потенциально могут служить жильем для пилотов.

"Эвакуация и перемещение авиабазы в Чаплинке, как уже упоминалось ранее, является примером необходимости России создавать новые скрытые места дислокации из-за беспокойства относительно потенциальных объектов нападения. Учитывая растущий диапазон украинского вооружения, эта тенденция будет продолжаться. В то же время следует признать, что качество и частота мер по сокрытию заметно улучшились по сравнению с 2022 годом", - отметил он.

Атаки на Крым: последние новости

Напомним, что в ночь на 5 декабря жители оккупированного полуострова сообщали о громких взрывах в Керчи и Феодосии. В ту же ночь оккупанты перекрывали Крымский мост.

В российском Министерстве обороны утром заявили, что Крым оказался под атакой 35 беспилотных летательных аппаратов. Они якобы сбили 22 из них, а остальные - перехватили.

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