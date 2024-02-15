В Авдеевку на днях прибыло мощное подкрепление.

У ВСУ получится удержать Авдеевку при условии достаточного количества боеприпасов, заявил полковник запаса Вооруженных сил Украины, пилот-инструктор Роман Свитан.

"Авдеевка в полуокружении. Российские войска пытаются наступать с трех сторон… Нам приходится отстреливаться в три стороны. Почему и возник вопрос в замене наших ребят, которые стояли в Авдеевке, и в усилении не только "спецурой", элитными подразделениями, хорошо обученными и восстановленными. Еще очень важно напитать эти подразделения достаточным количеством боеприпасов и техники", - сказал он.

По его словам, россиянам удалось прорваться в Авдеевку именно из-за дефицита боеприпасов у украинских защитников.

"Удерживать Авдеевку можно и нужно, если будет достаточное количество боеприпасов. Это будет понятно в ближайшие неделю-полторы. Если мы будем продолжать удерживать Авдеевку, значит боеприпасов там хватает. И туда не только свежие силы переброшены, а еще и средства для выполнения боевой задачи", - сказал Свитан.

Если не будет хватать боеприпасов, то будет принято решение по управляемому отходу из Авдеевки на подготовленные для этого рубежи, добавил эксперт:

"Но это будет потеря серьезного плацдарма, который потом вернуть обратно будет стоить в 10 раз дороже".

3-я отдельная штурмовая бригада переведена в Авдеевку

Напомним, 3-я отдельная штурмовая бригада подтвердила, что была срочно передислоцирована для усиления украинских войск в районе Авдеевки.

"Ситуация в городе на момент завода бригады чрезвычайно критическая", - сообщили в бригаде.

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