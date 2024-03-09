В российских пабликах сообщали о ряде взрывов в небе над Таганрогом и пожаре от обломков дронов в АНТК им. Бериева, который "быстро потушили".

Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский раскрыл детали, чем важен для российской авиации Таганрогский авиационно-научный комплекс им. Бериева, который был целью сегодняшней атаки украинских дронов.

"Это завод, который оснащал непосредственно самолеты Ил-76 оборудованием, которое занималось радиолокационным обнаружением. То есть, если мы говорим о самолетах А-50 и А-100, то именно на этом заводе это все оборудование приводилось в порядок и монтировалось в самолет",- отметил он в эфире общенационального телемарафона.

По словам эксперта, завод им. Бериева - очень известное в России предприятие. "Он выпускал разведывательно-поисковый и для тушения пожаров самолет Б-200, а также россияне активно продвигали тему по использованию самолетов Б-12. Поэтому, это такая существенная цель. Тем более, недавно "Радио Свобода" писали и публиковали снимки с А-50, который находится там на ремонте. Неизвестно, то ли это самолет А-50, который был поврежден в "Мачулищах" (в прошлом году -УНИАН), или может это какой-то расконсервированный новый. Но, действительно очень интересно будет наблюдать за последствиями этого попадания", - акцентировал Храпчинский.

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Авиаэксперт отметил, что это не единственное российское предприятие, которое задействовано для выработки и оборудования самолетов.

"Понятно, что это не один завод, который все полностью производит. Есть завод, который непосредственно производит самолет, другой - оборудование, а есть завод, на котором это все собирается. Так вот завод Бериева занимался тем, что собирал все на своих мощностях, дорабатывал некоторое оборудование и устанавливал на самолеты",- подчеркнул он.

Храпчинский также прокомментировал самолет А-100, который россияне активно продвигают в своих нарративах.

"Надо отметить, что он с 2017 года у них летает и до сих пор не введен, к эксплуатации не допущен. Потому что большинство составляющей этого самолета было из иностранных компонентов. У россиян нет собственных производственных мощностей делать высоко вычисляемую быструю технику. А сейчас, во время технологической войны, для поиска того, что видят радиолокационные системы, нужна быстрая обработки для подачи на жидкокристаллический экран, который есть на их А-50",- пояснил он.

Авиаэксперт отметил, что украинские дроны уже доказали, что могут преодолевать большое расстояние до вражеских целей. "Если говорить о безвозвратном вылете, то это 2,5 тыс. километров. Конечно с учетом количества боевой части. То есть, тысяча километров, будем откровенно говорить, это уже вчерашний день для нас. Мы видим, что наши технологии идут дальше и все будут сильнее",- акцентировал Храпчинский.

В то же время, добавил он, есть и гораздо ближе расположенные российские военные объекты, в том числе, аэродромы, откуда вылетают российские самолеты и куда могут достать украинские дроны. "Мест очень много. Но, кроме наших БПЛА, конечно очень хотелось бы дальнобойные ракеты западных образцов",- подчеркнул авиаэксперт.

Атака украинских дронов

Как писал УНИАН, в ночь на 9 марта украинские дроны самолетного типа массированно атаковали четыре области РФ. Российское минобороны традиционно отчиталось о работе ПВО по "перехвату и уничтожению" беспилотников над территорией Белгородской, Курской, Волгоградской и Ростовской областей. В то же время в российских пабликах сообщали, что ряд взрывов прогремел в небе над Таганрогом, где обломки дронов устроили пожар в Таганрогском авиационно-научном комплексе имени Бериева, "но его быстро потушили".

Стоит отметить, что в феврале месяце благодаря успешной совместной операции ГУР МО и Воздушных сил ВСУ был сбит очередной российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У. За месяц до того, в январе, вражеский самолет типа А-50 был уничтожен в районе Азовского моря.

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