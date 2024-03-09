В Воздушных силах уже очертили "красные линии" для российской авиации. Об этом сказал представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук.
"Заявление генерала Олещука о работе на 150 километрах – это только начало, но врагу серьезно стоит задуматься, вообще залетать ли на такое расстояние. Такое заявление командующего Воздушных сил не появилось на пустом месте. Это определенная "красная линия", теперь у нас есть определенные средства поражения, которые будут сбивать их самолеты", – пояснил он в эфире "24 канала".
По словам Братчука, есть вероятность, что россияне на время будут применять тактическую авиацию меньше. Кроме того, РФ может искать новые пути для террора.
"Враг сейчас проводит информационно-психологическую операцию, пытаясь убедить, что это действовали наши мобильно-огневые группы. Мол, они уже знают эти маршруты и "уничтожают" мобильные группы. Поэтому надо помнить об информационной гигиене", – добавил спикер.
Сбитие самолетов РФ
За время полномасштабной войны Россия уже потеряла более 340 самолетов. Такие данные приводит Генштаб ВСУ.
Стоит отметить, что в феврале украинские военные начали то, что в СМИ назвали "серией убийств", сбив в течение нескольких дней более 10 самолетов противника. Среди уничтоженных бортов были Су-35, Су-34 и А-50.
The Telegraph рассказало, как Украине удается "косить" авиацию РФ. Издание предполагает, что у ВСУ появилась технология, которая пока не работает даже в Соединенных Штатах Америки.