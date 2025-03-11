Военный эксперт говорит, что наличие ресурсов, которые позволяют нам быть эффективными в уничтожении врага, - это очень весомый фактор для переговорных позиций с американскими партнерами.

Удачной ночной атакой по Москве, Подмосковью и другим регионам РФ накануне переговоров в Джидде Украина показала США те самые "великолепные карты на руках", о которых говорил американский президент Дональд Трамп. Такое мнение высказал военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире на Radio NV.

"Российская сторона заявила, что должна отомстить после этой ночи. Поэтому можно сделать вывод, что достаточно тревожная была ночь для жителей Москвы и Подмосковья", - подчеркнул Селезнев.

Он напомнил, что несколько сотен украинских дронов прилетели этой ночью в центральные регионы РФ. В частности, Минобороны РФ сообщило о 337 уничтоженных дронов, однако там не сказали, сколько не было уничтожено.

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"На самом деле очень важно это делать. Потому что враг должен чувствовать, что любые его попытки уничтожать нашу энергетику, убивать наших мирных жителей могут получить вендетту - контрдействие украинской армии. Это о справедливости... В любом случае накануне переговоров в Джидде такой аргумент, мол, Украина имеет серьезные рычаги влияния, те самые замечательные "карты на руках", о которых говорил американский президент Дональд Трамп, - этот аргумент, возможно, является довольно таки содержательным и действенным", - отметил Селезнев.

Потому что наличие ресурсов, которые позволяют Украине быть эффективной в уничтожении вражеского потенциала, в частности на территории РФ, по его словам, - это очень весомый фактор, который в том числе будет влиять на уровень наших переговорных позиций с американскими партнерами.

"Потому что часто в этом мире уважают только тех, кто имеет серьезный, существенный аргумент силы. Потому что сила права сейчас, к сожалению, не работает", - добавил Селезнев.

Он отметил, что атака показывает, что украинская оборонка работает и развивается:

"Если мы накопили такое количество ресурсов, значит, имеем устойчивое развитие по изготовлению, в частности, дронов. И я надеюсь, что такой аргумент будет очень эффективным и весомым во время переговоров в Джидде".

К тому же, отметил он, нам следует рассматривать Москву и Подмосковье сквозь призму следующих элементов, которые обеспечивают боевую мощь российской армии.

"Это командные пункты, пункты управления, связи, базы, арсеналы, склады, скопления личного состава и бронетехники, те же системы ПВО. Разрушение хотя бы части этих составляющих российской боевой амбиции прекрасно будет влиять, в том числе, на ситуацию на поле боя. Потому что чем больше военных объектов, а также объектов, связанных с деятельностью российского оборонно-промышленного комплекса, будет разрушено, тем легче будет нашим воинам, которые выполняют задачи на разных участках фронта", - подчеркнул Селезнев.

Переговоры в Джидде и украинская атака по РФ: что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня в Саудовской Аравии, в Джидде начались переговоры Украины и США по окончанию захватнической войны России. С украинской стороны во встрече принимают участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров, заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса.

Сегодня же ночью Украина атаковала ряд стратегических объектов России, задействованных в обеспечении вооруженной агрессии. Как сообщили в Генштабе ВСУ, Силы обороны в ходе масштабной ночной атаки точно поразили Московский нефтеперерабатывающий завод и другие стратегические объекты на территории России. В частности, зафиксировано попадание по производственным мощностям Московского НПЗ, который способен перерабатывать 11 млн тонн нефти в год и обеспечивает 40-50% потребностей Москвы в дизеле и бензине.

Также зафиксированы взрывы в районе линейно-производственной диспетчерской станции "Стальной конь" (Орловская область РФ), которая обеспечивает управление технологическими процессами нефтепровода "Дружба" и является важной составляющей в процессах поставки нефти на терминал морского порта "Усть-Луга", что в Ленинградской области.

Российские власти заявили об атаке украинских беспилотников по нескольким регионам России, в том числе и по Москве. Там отметили, что это была самая большая атака БПЛА за время полномасштабной войны. По данным Минобороны РФ, за ночь было якобы сбито 337 украинских БПЛА.

Об атаке сообщали также в Самарской области и в Татарстане, дроны сбивали над Владимирской, Тульской, Калужской и Рязанской областями.

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