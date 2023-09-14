В ходе атаки был поражен подводный ракетоноситель, достать который очень непросто, подчеркнул Свитан.

Военный эксперт Роман Свитан оценил, какими ракетами мог быть нанесен удар по доку с кораблями РФ в оккупированном Севастополе. Он не исключил, что могла быть применена украинская ракета "Нептун".

"Были это Storm Shadow или Scalp – еще вопрос, потому что есть целый спектр ракет, которыми могли работать. Кстати, те же "Нептуны" – так же воздушного базирования. Базовая ракета "Нептуна" – это Х-35, это ракета как раз "воздух-корабль", если можно так сказать, так как это противокорабельная ракета воздушного базирования. Поэтому "Нептун" может не только в режиме берегового ракетного комплекса использоваться, а сбрасываться и с авиации. Посмотрим", – отметил он в эфире программы "Утро февраля".

Как отметил Свитан, удар именно по подводной лодке, находящейся в доке, и большому десантному кораблю – это продолжение операции по уничтожению "морского моста".

"Мост", который они могут отстроить для перемещения сил и средств по морю, – это как раз с помощью больших десантных кораблей. Мы несколько штук их уже повредили, вот один из них. Еще остались – я думаю, будем добивать. А подводная лодка – это носитель "Калибров". Их очень сложно достать, когда они в подводном положении. Оптимально подводную лодку выводить из строя, когда она в надводном положении или в сухом доке. Те поражения, которые были нанесены, я думаю, как минимум на несколько месяцев, а то и до следующей весны точно выведут их из строя. Мы их не увидим и не услышим", – подчеркнул военный эксперт.

Что касается самого завода, по словам Свитана, тремя ракетами поразить такой объект очень сложно.

"Даже если это были Storm Shadow по полтонны боевой части, полностью вывести завод из строя практически невозможно. (...) Тем более, скорее всего, целью были именно корабли. То есть подводная лодка и сам корабль, а не завод целиком", – резюмировал Свитан.

Удар по доку в Севастополе: что известно о поврежденных кораблях

В ночь на 13 сентября во временно оккупированном Севастополе прозвучали взрывы. Впоследствие возник масштабный пожар, местные телеграм-каналы писали о прилете в городе.

Уже утром российское Минобороны заявило об атаке по двум кораблям. В ГУР также подтвердили, что в ходе операции в Севастополе были повреждены два корабля – большой десантный корабль и подлодка.

Позже стало известно, что речь идет о БДК "Минск" и носителе "Калибров". В разведке отметили, что, с большой долей вероятности, они не подлежат восстановлению.

Мониторинговая группа Oryx из Нидерландов также признала корабль "Минск" полностью уничтоженным.

Вас также могут заинтересовать новости: