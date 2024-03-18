Силы обороны сбили 17 дронов россиян.

В ночь на 18 марта российские оккупационные войска атаковали Украину, выпустив 5 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 по Харьковской области, две управляемые авиационные ракеты Х-59 по Сумской области и 22 ударных БпЛА типа "Shahed".

"К отражению воздушного нападения привлекались зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы Сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы", - сообщила пресс-служба ВС ВСУ.

Украинские защитники смогли сбить 17 "шахедов" в пределах Киевской, Полтавской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Винницкой, Запорожской, Ровенской областей.

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Атаки дронов на Украину

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты пытаются скрыть свои дроны, чтобы силы противовоздушной обороны Украины не смогли их обнаружить визуально. Для этого "шахеды" перекрашивают под цвет ночного неба.

По данным Воздушных сил ВСУ, Россия продолжает модернизировали свои БПЛА. Вместе с тем страна-агрессор наращивает производство этого вида вооружения.

Больше всего от атак страдает юг Украины. Военный обозреватель Александр Коваленко отметил, что для защиты от дронов нужно до десятка зенитно-ракетных комплексов и площадки на побережье Черного моря.

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