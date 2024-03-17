Оккупанты специально запускают беспилотники-убийцы над жилыми домами и между многоэтажками, поэтому сбить их в городе крайне тяжело.

Военный обозреватель Александр Коваленко рассказал, как российские террористы атакуют Одессу дронами-камикадзе, для защиты от которых необходимо до десятка зенитно-ракетных комплексов и площадки на побережье Черного моря.

Как отмечает эксперт, в ночь на 17 марта оккупанты совершили очередной налет Shahed-131/136 в количестве 16 единиц, из которых 14 сбиты. Запуск осуществлялся с мыса Чауда временно оккупированного Крыма и практически все беспилотники были направлены на Одессу. При этом террористы во время таких налетов продолжают тактику прикрытия городской застройкой.

В частности, они прокладывают маршрут таким образом, чтобы при пролете самой Одессы, беспилотники проходили над жилой застройкой, многоэтажными кварталами.

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По словам аналитика, выбор таких маршрутов усложняет процесс перехвата мобильными группами, как сложностью маневрирования между многоэтажками, так и использованием оккупантами жилой застройки как прикрытия.

"Высотная застройка у береговой линии, в ряде районов, так же осложняет процесс перехвата и упрощает оккупантам вхождение и пролет над городом. Особенно с учетом того, что подлетают они к городу на сверхнизких высотах и только у береговой линии набирают высоту, для преодоления склонов. То есть, на перехват их в этот момент есть ограниченное время, с чем могут справиться над морем только ЗРК", — поясняет Коваленко.

Этот факт, как акцентирует эксперт, указывает на необходимость формирования в Одессе условий для уничтожения Shahed-131/136 еще на подлете к самому городу – над Черным морем. Нужно создать вдоль береговой линии, протяженность которой около 30 км, участки для размещения мобильных зенитно-ракетных комплексов малого радиуса действия.

По мнению Коваленко, это можно сделать при помощи таких систем, как L3Harris VAMPIRE (наиболее экономичный вариант) - от 6 до 10 единиц вдоль побережья.

"ЗРК Crotale, менее экономичный вариант, но позволяющий 3-6 установками полностью охватить и перекрыть побережье. FV4333 Stormer HVM аналогично ЗРК Crotale", — добавил Коваленко.

При этом он отмечает, что такая защита очень необходима Одессе - городу, который во время различных войн всегда страдал из-за моря – враг использует акваторию в своих интересах. Коваленко акцентирует: хотя для такого проекта нужно не так много ракетных комплексов, его реализация вряд ли, осуществится.

"Разве что к нам с ночевкой приедет премьер-министр Великобритании или президент Франции. Пока на себе не ощутишь, что такое налет дронов-камикадзе – не пошевелишься с помощью. Шесть-десять L3Harris VAMPIRE…, три-шесть ЗРК Crotale/ FV4333 Stormer HVM… И прорывы в город с моря сократятся на порядок", — подчеркивает эксперт.

Дроновые удары по Одессе.

В ночь на 17 марта террористические войска снова совершили массированную дроновую атаку по Одесщине. 13 "Shahed-131/136" сбиты в Одесской области, еще один на подлете, в - Николаевской.

В Одесском районе повреждены два законсервированных агропредприятия – вспыхнули пожары, разрушены здания промышленного предприятия.

2 марта российская армия запустила по Одессе ударные дроны, один из которых попал в жилой многоэтажный дом. Погибли 12 человек, из которых пятеро – дети.

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