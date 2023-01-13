Спецкостюмы помогут нашим защитникам оставаться незаметными на поле боя, а главное в тепле.

Волонтерский штаб "Украинская команда" передал специальные комплекты формы из Германии украинским защитникам, которые выполняют задачи в непосредственной близости к врагу. Об этом сообщил руководитель волонтерского штаба Артур Палатный на своей странице в Facebook.

"Сегодня "Украинская команда" передает специальные комплекты одежды нашим воинам одного из Легионов. Эти специальные костюмы мы получили из Германии от наших партнеров. Комплекты для спецодежды помогут нашим защитникам, которые выполняют задачи в непосредственной близости к врагу, оставаться незаметными, а главное в тепле. А значит, сохранят их жизни", - сообщил Палатный.

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Ранее сообщалось, что "Украинская команда" организовала сбор 2 миллионов гривен и приобрела для бойцов Центра специальных операций дроны-камикадзе. Они уже уничтожают вражескую технику в самых горячих точках.