Арестович утверждает, что в районе Бахмута ситуация особо не изменилась в стратегическом плане.

В Луганской области ВСУ диктуют противнику правила: россиянам уже настолько плохо в Северодонецке, Рубежном и Кременной, что они начали готовить "эвакуацию".

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что сейчас на луганском направлении происходит херсонский сценарий.

"Возле павловки очень тяжелая обстановка - они стянули вообще туда все, что ездит и стреляет. Идут бои тяжелейшие и нашим очень тяжело - там локальное и очень серьезное кратное превосходство российских войск. Тем не менее мы пока не сдали населенный пункт, идут бои", - заявил Арастович.

Также он утверждает, что в районе Бахмута ситуация особо не изменилась в стратегическом плане.

"Интересные новости пошли из района Кременной: злые языки объявили, что они хотят эвакуировать населенные пункты. Оккупанты из Рубежного, Кременной и Северодонецка хотят срочно эвакуировать население, потому что оно "находится под угрозой". Говорят о том, что наши опять пошли в наступление и кому-то страшно стало. Они же объявляли эвакуацию, когда бежали из Херсона", - сказал Арестович.

Ситуация в Луганской области

Генштаб сообщал, что в Луганской области оккупанты планируют провести полную эвакуацию гражданского населения с населенных пунктов Кременная, Северодонецк и Рубежное.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что ВСУ стремительно, но осторожно продвигаются на Сватовском направлении. Российские солдаты массово гибнут, их тела никто не эвакуирует.

ВСУ уже освободили от российских оккупантов 12 населенных пунктов Луганской области.