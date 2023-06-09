ВСУ выбивают с позиций кадровых российских военных и заключенных из отрядов "Штурм-Z".

За сутки ВСУ добились некоторых успехов в районе Бахмута. На кадрах с геолокацией видно, что украинские силы вели ограниченные наступления в районе Берховки в 6 км к северо-западу от города.

Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW). В отчете отмечается, что ВСУ продвинулись на 1,8 км в ширину и 1,2 км в глубину вдоль западного берега Северо-Донецкого канала к западу от Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута) и вытеснили подразделения 57-й российской мотострелковой бригады (5-я общевойсковая армия, Восточный военный округ) и заключенных, воюющих в составе бригады "Штурм-Z", со своих позиций.

Кроме того, аналитик отметили, что российские войска провели ряд ограниченных наземных атак вдоль линии Авдеевка-Донецк, но успеха не имели. По некоторым данным, ВСУ продвинулись в районе Водяного (7 км к юго-западу от Авдеевки).

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Ситуация в Бахмуте

Ситуация в Бахмуте давно оставалась очень напряженной. Однако в последние несколько дней начала появляться информация о том, что украинским силам удается достичь успехов в этом городе.

ВСУ измотали наемников ЧВК "Вагнер" и они были вынуждены уйти из города. Их заменили кадровыми военными ВС РФ и чеченскими отрядами.

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