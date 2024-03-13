После Часова Яра, по плану оккупантов второе место по приоритету наступательных действий занимает Купянск.
Как сообщил военный обозреватель Александр Коваленко, в этой зоне действует группировка войск (ГВ) "Запад", которая за прошедший месяц серьезно реорганизовалась и усилилась, а именно:
- Личный состав – 81 тыс. тел (месяц назад было 58 тыс. тел);
- Танки – 1 100 (более 750);
- ББМ – около 1 900 (1 250);
- Ствольная артиллерия – более 800 (700);
- РСЗО – около 300 (210).
Аналитик отметил существенный прирост в течение месяца, что может говорить о решении проблемы у оккупантов с пополнением людского ресурса и техники. Однако на самом деле это не так, "поскольку насыщение ГВ "Запад" происходит за счет пополнения ресурсом с других групп войск, в частности, "Центр" и "Юг"".
"Такое увеличение ГВ "Запад" может говорить о подготовке оккупантов к наступательной операции на Купянск и это верно. Россияне готовятся во второй половине 2024 года катализировать наступление на Купянск. Но есть нюанс. Того ресурса, что у них есть, им недостаточно для того, чтобы наступательная операция прошла быстро, качественно и без критических потерь, вынуждающих ослаблять другие направления", - объяснил ситуацию Коваленко.
Штатная комплектация ГВ "Запад":
- Танки – 1 100 (100% комплектации);
- ББМ – 1 900 вместо 3 300 или 57% от комплектации;
- Ствольная артиллерия – более 800 вместо 1 200 или 67%;
- РСЗО – около 300 вместо 1 200 или 25%.
Аналитик отметил, что это лучший показатель комплектации у оккупантов по всей зоне боевых действий. "Но есть еще один нюанс. Эта группа сейчас отвечает за большую часть боевых действий по Лимано-Купянской оси протяженностью более 150 км", -указал на деталь Коваленко.
"Дело в том, что сам факт реорганизации ГВ "Запад" и поступательное ее насыщение, может говорить о том, что ко второй половине 2024 года она превысит показатель 100 тыс. и даже может быть суммарно доведена до более 120 тыс. И в этом и заключается основная угроза для направления", - подчеркнул эксперт.
Он допустил, что на Купянск могут сосредоточить количественно такой же ресурс как и на Авдеевку, с аналогичными резервами, а по остальной протяженности оси использовать избыточную массу.
Бои за Часов Яр: новости
8 марта начальник пресс-службы 26-й артиллерийской бригады ВСУ Олег Калашников отметил, что взять город Часов Яр у российских оккупантов способности нет, однако они постоянно пытаются штурмовать. Особенно активно противник пытается штурмовать именно направление Часового Яра - это Богдановка, Ивановское. Также враг не забывает о Клещеевке и Андреевке, на которые активно пытается наступать.