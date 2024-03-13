Коваленко отметил, что сейчас идет вооружение группировки войск на соответствующем направлении.

После Часова Яра, по плану оккупантов второе место по приоритету наступательных действий занимает Купянск.

Как сообщил военный обозреватель Александр Коваленко, в этой зоне действует группировка войск (ГВ) "Запад", которая за прошедший месяц серьезно реорганизовалась и усилилась, а именно:

Личный состав – 81 тыс. тел (месяц назад было 58 тыс. тел);

Танки – 1 100 (более 750);

ББМ – около 1 900 (1 250);

Ствольная артиллерия – более 800 (700);

РСЗО – около 300 (210).

Аналитик отметил существенный прирост в течение месяца, что может говорить о решении проблемы у оккупантов с пополнением людского ресурса и техники. Однако на самом деле это не так, "поскольку насыщение ГВ "Запад" происходит за счет пополнения ресурсом с других групп войск, в частности, "Центр" и "Юг"".

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"Такое увеличение ГВ "Запад" может говорить о подготовке оккупантов к наступательной операции на Купянск и это верно. Россияне готовятся во второй половине 2024 года катализировать наступление на Купянск. Но есть нюанс. Того ресурса, что у них есть, им недостаточно для того, чтобы наступательная операция прошла быстро, качественно и без критических потерь, вынуждающих ослаблять другие направления", - объяснил ситуацию Коваленко.

Штатная комплектация ГВ "Запад":

Танки – 1 100 (100% комплектации);

ББМ – 1 900 вместо 3 300 или 57% от комплектации;

Ствольная артиллерия – более 800 вместо 1 200 или 67%;

РСЗО – около 300 вместо 1 200 или 25%.

Аналитик отметил, что это лучший показатель комплектации у оккупантов по всей зоне боевых действий. "Но есть еще один нюанс. Эта группа сейчас отвечает за большую часть боевых действий по Лимано-Купянской оси протяженностью более 150 км", -указал на деталь Коваленко.

"Дело в том, что сам факт реорганизации ГВ "Запад" и поступательное ее насыщение, может говорить о том, что ко второй половине 2024 года она превысит показатель 100 тыс. и даже может быть суммарно доведена до более 120 тыс. И в этом и заключается основная угроза для направления", - подчеркнул эксперт.

Он допустил, что на Купянск могут сосредоточить количественно такой же ресурс как и на Авдеевку, с аналогичными резервами, а по остальной протяженности оси использовать избыточную массу.

Бои за Часов Яр: новости

8 марта начальник пресс-службы 26-й артиллерийской бригады ВСУ Олег Калашников отметил, что взять город Часов Яр у российских оккупантов способности нет, однако они постоянно пытаются штурмовать. Особенно активно противник пытается штурмовать именно направление Часового Яра - это Богдановка, Ивановское. Также враг не забывает о Клещеевке и Андреевке, на которые активно пытается наступать.

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