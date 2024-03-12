В частности, на Купянском направлении враг наступательных действий не вел. А на Лиманском направлении нашими воинами отражено 15 атак противника.

В течение суток на фронте произошло 72 боевых столкновения. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

Там отметили, что в целом враг нанес 8 ракетных и 114 авиационных ударов, совершил 107 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам.

В частности, на Купянском направлении враг наступательных действий не вел. А на Лиманском направлении нашими воинами отражено 15 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Григорьевка и Терны Донецкой области.

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На Бахмутском направлении, Силами обороны отражено 6 атак противника в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка, Ступочки и восточнее Часового Яра Донецкой области.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 16 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Победы Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 21 раз пытался прорвать оборону ВСУ.

На Ореховском направлении враг 7 раз атаковал позиции наших защитников в районах Роботино, Старомайорского и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Там в течение суток, осуществлена одна попытка штурма позиций ВСУ.

Война в Украине: новости

Президент Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ удалось остановить российское наступление на Донбассе.

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что если США не предоставят Украине военную помощь, то она может понести серьезные территориальные потери.

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