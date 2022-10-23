На сегодняшний день самолетам F-35 равных нет, отметил эксперт.

Даже самые современные российские военные самолеты не сравняться с американским истребителем-бомбардировщиком пятого поколения F-35.

Уверенность в этом высказал военный эксперт Олег Жданов.

"Самолет F-35 может зависнуть в воздухе, может двигаться задом, может двигаться в других направлениях. То есть, это машина, которой по ее характеристикам на сегодняшний день равных нет. И там сравнивать с чем-то я бы даже, наверное, не стал. Су-35 вряд ли могут сравняться с F-35", – заявил он.

Жданов уверен, что российская авиация отстает от американской минимум на два поколения.

"Самый новый российский самолет – это глубокая модернизация того, что было в Советском Союзе. Они ничего концептуально нового не изобрели. Да, у них есть машины с изменяемым вектором тяги, но, извините, изменяемый вектор тяги не до такой степени, как у F-35. Я бы даже не сравнивал российские самолеты с F-22 Raptor, это машина четвертого поколения. Россия говорит, что у них Су-57 пятого поколения, но, извините, Су-57 – это советский самолет Т-50, в котором в новый фюзеляж, который был разработан в Советском Союзе, они засунули Су-35. Двигатель от Су-35, авионику, систему управления огнем и все остальное. И сказали, что это новый Су-57 пятого поколения, аналогов в мире нет. Ну, так считают, значит, считают. Я бы не сравнивал", – добавил эксперт.

Истребитель-бомбардировщик F-35 пятого поколения

F-35 Lightning II (F-35 "Молния II") – семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения.

Самолет разработан американской фирмой Локхид-Мартин (Lockheed Martin) в трёх вариантах:

F-35A наземный истребитель для ВВС;

F-35B истребитель с коротким взлетом и вертикальной посадкой;

F-35C палубный истребитель для ВМС.

На F-35 использованы многие технологические решения, отработанные на F-22.

F-35 может быть вооружен ракетами класса воздух-воздух AIM-9 Sidewinder, AIM-132 ASRAAM и AIM-120 AMRAAM, а также крылатыми ракетами Storm Shadow и AGM-158 JASSM, корректируемые бомбы JDAM весом до 910 кг.