Эксперт назвал одну из наибольших проблем украинской армии

13:06, 15 февраля 2018
Война
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Армии не хватает профессиональных военнослужащих / фото УНИАН

Части и подразделения армии укомплектованы отремонтированной и модернизированной техникой в соответствии со штатными потребностями на 98-100%, рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец, как пишет "Главред".

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"В некоторых частях есть некомплект водителей, механиков и других специалистов, что требует внимания со стороны МО (Минобороны — Ред.) и руководства страны, в частности, создания реальных стимулов для того, чтобы армия могла получать мотивированных людей в достаточном количестве", — отметил он.

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Теги: #ВСУ#проблемы армии Украины