Эксперт назвал одну из наибольших проблем украинской армии

Нужно создать реальные стимулы для того, чтобы ВСУ могли получать мотивированных людей в достаточном количестве, подчеркнул эксперт.

В Вооруженных Силах Украины одной из самых больших проблем является не техника, а нехватка достаточного количества профессиональных военнослужащих, которые могут качественно эксплуатировать ее.

Части и подразделения армии укомплектованы отремонтированной и модернизированной техникой в соответствии со штатными потребностями на 98-100%, рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец, как пишет "Главред".

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"В некоторых частях есть некомплект водителей, механиков и других специалистов, что требует внимания со стороны МО (Минобороны — Ред.) и руководства страны, в частности, создания реальных стимулов для того, чтобы армия могла получать мотивированных людей в достаточном количестве", — отметил он.