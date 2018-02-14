США передали украинской армии приборов ночного видения на $5,8 миллиона (видео)

Приборы ночного видения в количестве 2,5 тыс. передали украинской армии безвозмездно.

США безвозмездно передали Вооруженным силам Украины (ВСУ) 2,5 тыс. приборов ночного видения на общую сумму $5,8 млн.

Читайте такжеДо конца года армия получит еще 300 единиц бронетанковой техники"Это оборудование предоставлено украинской стороне безвозмездно, в соответствии с программой содействия безопасности в Украине, которая осуществляется при поддержке правительства США. Приборы ночного видения переданы на вооружение Вооруженных сил Украины, которые в дальнейшем осуществят распределение этого оборудования в боевые части", – сообщает управление связей с общественностью ВСУ.

"От имени Соединенных Штатов Америки, я рада представить передачу оборонительных средств и услуг, а именно 2,5 тыс. приборов ночного видения AN/PVS-14 для Вооруженных сил Украины", - говорится в письме посла США в Украине Мари Йованович о передаче приборов ночного видения.

Посол также выразила искреннюю надежду, что эта помощь будет способствовать обеспечению безопасности и суверенитета Украины.

В начале февраля заместитель министра обороны Олег Шевчук сообщил, что за четыре года ВCУ получили международной технической и гуманитарной помощи почти на $247 млн. "Это радиолокационные станции контрбатарейной борьбы различных типов, беспилотные летательные аппараты, автомобили на базе HMMWV и Toyota Land Cruiser различных типов, радиостанции Harris Falcon III, приборы ночного видения, полевой госпиталь EMEDS, вещевое, продовольственное, медицинское имущество и оборудование", – сказал Шевчук.