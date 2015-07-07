В Минобороны отчитались о пополнении вооружения украинской армии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Украины Виктория Кушнир сегодня на брифинге в Киеве.

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«В течение 2015 года на вооружение ВСУ принято 9 образцов вооружения и военной техники. До конца этого года планируется принять на вооружение еще 20 образцов вооружения и военной техники», - заявила она.

«Согласно государственному оборонному заказу на 2015 год, с начала года на вооружение воинских частей и подразделений Вооруженных сил Украины поступило 27 единиц бронетанкового вооружения и техники, 246 единиц авиационной техники, 3 модернизированных самолета и вертолета, 40 пушек для бронетанкового вооружения, 425 военных приборов наблюдения и прицеливания, более 266 тысяч ракет и боеприпасов и тому подобное», - подчеркнула представитель Минобороны.