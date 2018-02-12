В зоне АТО погиб один украинский воин, еще один ранен

В общей сложности, с начала суток, зафиксировано восемь обстрелов оборонительных укреплений сил АТО со стороны российско-оккупационных войск.

Сегодня в АТО погиб один украинский воин, еще один наш защитник был ранен. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

Читайте такжеБоевики сегодня совершили 8 обстрелов позиций сил АТО - штабТак, на Луганском направлении враг активизировался неподалеку от Новолуганского, Светлодарска и Зайцево.

«Здесь захватчики вели огонь по нашим позициям из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», - сообщает пресс-центр.

В сообщении сказано, что несколько выстрелов из пулеметов прозвучали неподалеку от Новгородского.

«Из гранатометов различных типов противник также обстреливал защитников Катериновки, а по защитникам Попасной - вел огонь из минометов калибра 82 мм. Однако, наиболее активно враг обстреливал защитников Крымского. Вблизи этого прифронтового населенного пункта незаконные вооруженные формирования применили 120-мм и 82-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие», - говорится в сообщении.

В пресс-центре штаба АТО сообщают, что «в общей сложности, с начала суток, зафиксировано восемь обстрелов оборонительных укреплений сил АТО со стороны российско-оккупационных войск.

В результате вражеского огня, к сожалению, погиб один украинский воин, еще один наш защитник был ранен».

В сообщении выражены искренние соболезнования родным и близким защитника, отдавшего жизнь за мирное будущее Украины.