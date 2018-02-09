Минобороны: Оккупанты намерены доукомплектовать войска под предлогом учений на Донбассе

По словам Гуцуляка, следующий этап сборов с резервистами главари оккупантов предполагают начать 17 февраля.

Оккупационное командование намерено провести доукомплектование частей и соединений оккупационных войск под предлогом проведения учений, следующий этап которых запланирован на 17 февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Дмитрий Гуцуляк сообщил сегодня на брифинге.

Читайте такжеНа Донетчине нашли очередные доказательства причастности РФ к войне на Донбассе (фото)

«По информации Главного управления разведки Минобороны, во время учебных сборов с резервистами так называемых 1-го и 2-го «армейских корпусов» российско-оккупационных войск особое внимание было уделено подготовке механиков-водителей, наводчиков-операторов боевых машин, а также специалистов артиллерийских подразделений», - заявил он.

По словам Гуцуляка, проведение следующего этапа сборов с резервистами главари оккупантов предполагают начать 17 февраля этого года.

«Под предлогом учений оккупационное командование намерено провести доукомплектование частей и соединений оккупационных войск. С этой целью представители т.н. «военных комиссариатов» активизировали деятельность по вручению повесток и постановки на воинский учет местных жителей в возрасте до 50 лет», - заявил представитель Минобороны.

Как сообщал УНИАН, недавно украинские бойцы сбили четвертый за полтора месяца российский беспилотник.