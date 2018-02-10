В Минобороны рассказали о состоянии одного из раненых вчера в зоне АТО

За прошедшие сутки в зоне АТО боевики 11 раз прицельно обстреляли позиции украинских военных.

За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военный получил ранение, его эвакуировали в медицинское учреждение, однако состояние его здоровья остается тяжелым.

Читайте такжеЗа сутки в результате вражеских обстрелов был ранен один боец АТО - штабКак передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Дмитрий Гуцуляк.

Он напомнил, что за минувшие суткив зоне АТО боевики 11 раз прицельно обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Украинские военные 5 раз открывали ответный огонь.

Так, на Луганском направлении незаконные вооруженные формирования 9 раз открыли прицельный огонь в сторону украинских военных. Боевики обстреляли защитников Новгородского из 82-мм минометов, выпустив при этом 5 мин. «В районе Новоалександровки и Богуславского зафиксированы вражеские обстрелы из вооружения БМП. Кроме этого, неподалёку от указанных населенных пунктов, а также в районе Луганского, Зайцево и Светлодарска оккупанты неоднократно открывали огонь в сторону наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия», - отметил Гуцуляк. Украинские военные открывали ответный огонь из стрелкового оружия.

На Донецком направлении, добавил пресс-секретарь, за минувшие сутки НВФ дважды нарушили режим тишины. Вблизи Песков боевики обстреляли позиции сил АТО из 120-мм и 82-мм гранатометов, выпустив пять снарядов. «В районе населенного пункта Славное осуществлен вражеский обстрел из стрелкового оружия», - отметил Гуцуляк.