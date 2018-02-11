ОБСЕ зафиксировала более 700 взрывов на Донбассе
04:28, 11 февраля 2018Война
710
В Донецкой области миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня.
Наблюдатели ОБСЕ сообщили об уменьшении количества нарушений / фото УНИАН
Наблюдатели ОБСЕ на Донбассе за сутки зафиксировали 740 взрывов.
Об этом говорится в отчете организации за период с 19:30 7 февраля по 19:30 8 февраля.
Читайте такжеНаблюдатели ОБСЕ за сутки зафиксировали применение "Градов" в Донецкой области
"В Донецкой области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, одновременно зафиксировав большее количество взрывов - около 740 против ориентировочно 420", - говорится в отчете.
Наблюдатели ОБСЕ сообщили об уменьшении количества нарушений режима прекращения огня в Луганской области, одновременно не зафиксировав ни одного взрыва, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (примерно 1 740).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter