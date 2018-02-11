ОБСЕ зафиксировала более 700 взрывов на Донбассе

В Донецкой области миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня.

Наблюдатели ОБСЕ на Донбассе за сутки зафиксировали 740 взрывов.

Об этом говорится в отчете организации за период с 19:30 7 февраля по 19:30 8 февраля.

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"В Донецкой области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, одновременно зафиксировав большее количество взрывов - около 740 против ориентировочно 420", - говорится в отчете.

Наблюдатели ОБСЕ сообщили об уменьшении количества нарушений режима прекращения огня в Луганской области, одновременно не зафиксировав ни одного взрыва, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (примерно 1 740).