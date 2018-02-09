Наблюдатели ОБСЕ за сутки зафиксировали применение "Градов" в Донецкой области

Нарушения были зафиксированы возле Донецкой фильтровальной станции, Широкино, в районе шахты «Октябрьская», возле Светлодарска, Ясиноватой, Горловки и Александрополя.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что зафиксировали за сутки около 740 взрывов в Донецкой области.

Об этом говорится в отчете миссии в период с 19:30 7 февраля по 19:30 8 февраля, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

"В Донецкой области миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, одновременно зафиксировав большее количество взрывов - около 740 против, ориентировочно, 420", - отмечают наблюдатели.

Читайте такжеВ США продолжают настаивать, что конфликт на Донбассе спровоцировала Россия

В частности, в Донецкой области нарушения были зафиксированы у Донецкой фильтровальной станции, Широкино, в районе шахты «Октябрьская», возле Светлодарска, Ясиноватой, Горловки и Александрополя.

"Вечером 7 февраля, находясь в н. п. Светлодарск (подконтролен правительству, 57 км северо-восточнее Донецка), наблюдатели слышали и видели 60 взрывов, оцененных как выстрелы из реактивных систем залпового огня (РСЗО; БМ-21 «Град», 122 мм), в 5-7 км к северо-востоку 180 взрывов, оцененных как разрывы ракет РСЗО (БМ-21), в 5-7 км к юго-востоку примерно 180 взрывов (150 оценены как разрывы артиллерийских снарядов)", - говорится в отчете.

В то же время, в Луганской области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (примерно 1740), при этом не зафиксировав ни одного взрыва.