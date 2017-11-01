В Минобороны скрывают махинации генерала Мельника с танковыми двигателями - эксперт

Командование бронетанкового управления ВСУ старается скрыть махинации с танковыми двигателями, которые привели к внезапной поломке 35 танков Т-64. Об этом в своем блоге сообщил эксперт по вопросам Национальной безопасности Тарас Жовтенко, передает Обозреватель.

По информации эксперта, инцидент произошел в сентябре на полигоне 17-й танковой бригады ВСУ под Мелитополем. Военные заявили, что на танках были установлены новые двигатели, а поломки спровоцировали некачественные горюче-смазочные материалы. Однако экспертная комиссия пришла к другим выводам.

«Была создана специальная комиссия из инженеров Харьковского конструкторского бюро по двигателестроению (ХКДБ), завода им. Малышева, представителей Минобороны и др. Ей на экспертизу в Харьков привезли три неисправных двигателя, которые в качестве «вещдоков» сняли с танков 17-й бригады. Комиссия разобрала движки и пришла к неутешительному для военных выводу: ГСМ, на которые хотели повесить всех собак, соответствовали стандартам, и причина поломки двигателей заключалась совсем не в смазке. Это не странно – на Т-64 были установлены двигатели 5ТДФА, которые являются «потомками» двигателей самолетов «Юнкерс» и способны проехать 50 км вообще без масла», - пишет эксперт.

Тарас Жовтенко отмечает, что комиссия обнаружила у исследуемых моторов, которые по документам проходили как новые, значительный износ деталей, который не мог возникнуть за короткий срок эксплуатации на полигоне.

«Двигатели, которые по заверениям танкового командования были новыми, в некоторых местах оказались изношены едва ли не полностью. Разобрав «вещдоки», комиссия обнаружила значительный пылевой износ деталей, коррозию металла и другие доказательства «многолетней службы» моторов. Например, кольца клапанов были стерты почти на 100%. А в отработанном масле, которое слили из картера, лабораторные исследования выявили значительное содержание грязи и металла, а также примеси топлива, которые попали туда в процессе работы двигателя. С новым двигателем такого не могло произойти ни за 4, ни за 40 моточасов», - сообщает Тарас Жовтенко.

Он подчеркивает, что после такого заключения начальник Центрального бронетанкового управления ВСУ генерал-майор Юрий Мельник распорядился прекратить экспертизу.

«Армейские чиновники просто-напросто соврали, называя поломанные двигатели новыми. Их реальный возраст, чтобы точно определить причины поломки, военные так и не сообщили. Комиссия пришла к однозначному мнению: танковые двигатели вышли из строя в результате нарушения порядка их хранения и расконсервации. Выводы были сделаны на основе результатов экспертизы только двух двигателей. Разобрать третий «вещдок» помешало письмо от руководства бронетанкового управления ВСУ. Генерал-майор Юрий Мельник предписывал закончить работу комиссии и не проводить экспертизу третьего двигателя», - говорится в сообщении.

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Эксперт отмечает, что генерал-майор Юрий Мельник летом 2017 года фигурировал в расследовании НАБУ об афере с подменой новых таковых двигателей изношенными моторами.

«Генералу инкриминировали покупку бывших в эксплуатации и часто нерабочих танковых двигателей под видом новых, что привело к растрате бюджетных средств. Похоже, сейчас мы стали свидетелями последствий очередных афер генерала Мельника с танковыми двигателями: опять под видом новых движков пытаются «впарить» старье. Поэтому в бронетанковом управлении ВСУ стараются спрятать следы и переложить ответственность за поломку 35 танков на поставщиков топлива и ГСМ. Только резонанс и вмешательство СБУ и НАБУ могут остановить разворовывание армии самими чиновниками от Минобороны», - подчеркивает Тарас Жовтенко.

Напомним, по информации НАБУ, в 2015 году вместо новых двигателей для танков Т-72 Юрий Мельник вместе с сообщниками закупил бывшие в употреблении моторы, которые ранее были проданы как избыточное имущество Минобороны. Двигатели 2-й категории были выданы за двигатели 1-й категории, что привело к завышению стоимости и нанесло ущерб государству почти 30 млн грн. При этом деньги, перечисленные по сделке, разошлись по счетам ряда небольших частных предприятий.