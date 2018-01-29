Наблюдатели ОБСЕ за выходные зафиксировали 235 взрывов на Донбассе

Більшість порушень було зафіксовано в Донецькій області.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что за прошедшие выходные зафиксировали около 235 взрывов в Донецкой и Луганской областях.

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Об этом говорится в отчете миссии за выходные, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ. "В Донецкой области в период с вечера 26 января до вечера 27 января Специальная мониторинговая миссия задокументировала меньше нарушений режима прекращения огня, включая 68 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (107 взрывов)", - говорится в отчете.

При этом отмечается, что в период с вечера 27 января до вечера 28 января было зафиксировано больше нарушений - 151 взрыв.

В частности, в Донецкой области нарушения были зафиксированы в районе Донецкой фильтровальной станции, Ясиноватой, Авдеевке, Светлодарске и Горловке.

"В Луганской области в период с вечера 26 января до вечера 27 января СММ зафиксировала меньше нарушений режима прекращения огня, включая 14 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (24 взрыва)", - заявили наблюдатели.

В частности, в Луганске 27 января утром было зафиксировано 12 взрывов из неустановленного типа вооружения.

Также сказано, что за следующие сутки, с вечера 27 января до вечера 28 января СММ зафиксировала аналогичное количество нарушений, однако меньше взрывов (2).