Хуг: конца войны на Донбассе в обозримом будущем не видно

После 3,5 лет конфликта на Донбассе стороны удалились от его решения больше, чем когда-либо.

Читайте такжеМиссия ОБСЕ сообщила об интенсивных боях на ДонетчинеОб этом во время брифинга заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Хуг.

«Мы видим, что насилия становится все больше, а Минских договоренностей придерживаются все меньше. К сожалению, после 3,5 лет на сегодняшний день мы отдалились от решения конфликта больше, чем когда-либо. Ему не видно конца в обозримом будущем», - заявил он.

Также, по его словам, стороны никак не приблизились к открытию дополнительных КПВВ на линии разграничения.

«Стороны нисколько не приблизились к открытию дополнительных КПВВ, чтобы облегчить людям пересечение линии соприкосновения. Они не продвинулись ни на шаг для решения противоречий, в результате которых тысячи людей остались без воды, света и газа. Стороны не приблизились к прекращению насилия. Собственно, они удалились гораздо дальше, чем когда-либо», - сказал Хуг.