Война, с точки зрения возможности воровать, это даже круче, чем "Евро-2012" – волонтер

Волонтер Виталий Дейнега заявил, что война – это способ для многих людей заработать. Из-за этого, многие люди бояться завершения войны в Украине, «как страшного сна».

Такое мнение он высказал на чате в "Главреде". Он добавил, что на войне можно очень много украсть.

"На экзотических проектах всегда очень легко и удобно воровать деньги. Мы это видели на "Евро-2012". А война, с точки зрения возможности воровать, это даже круче, чем "Евро". Только длится она больше месяца. Очень хочется верить, что количество заинтересованных в войне людей в разных слоях общества еще не очень высоко. Но точно оценить его сложно. Особенно - среди политиков", - рассказал волонтер.

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По его мнению, после завершения войны большое количество людей окажется на улице и не сможет себя реализовать.

"Очень хотелось бы верить, что власть заинтересована в победе (не путать с "закончить войну"). Но я сам боюсь огромного количества людей, которые окажутся на улице и не смогут себя реализовать, когда война закончится. Сначала война тебя очень пугает, потом ты с ней смиряешься, а потом ты без нее уже не можешь. Это путь, который уже прошли многие военные, политики и даже некоторые волонтеры, которые начинали с желания вернуть мир, а теперь боятся окончания войны, как страшного сна", - заявил Дейнега.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки боевики 5 раз нарушали рождественское перемирие. Однако украинские военные ни разу не поддались на провокации и ответный огонь не открывали, отмечают в штабе АТО.