Сутки в зоне АТО: боевики продолжают нарушать рождественское перемирие, потерь нет

Вторая половина прошедших суток, 3 января, в районе проведения АТО прошла без нарушений режима прекращения огня вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одного обстрела.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Зато, в первой половине дня российско-оккупационные группировки 5 раз нарушали перемирие на Донецком направлении. «В частности, из минометов калибра 82-мм боевики вели огонь по нашим оборонительных укреплениях вокруг Марьинки и шахты Бутовка. Гранатометы различных видов и легкое пехотное вооружение захватчики применили возле Авдеевки и Водяного, а из стрелкового оружия провоцировали защитников Широкиного», - говорится в сообщении.

Украинские военные ни разу не поддались на провокации и ответный огонь не открывали, отмечают в штабе.

В результате обстрелов ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен.

Также на протяжении минувших суток боевики активизировали воздушную разведку. Беспилотные летательные аппараты, которые запрещены к применению Минскими договоренностями, были зафиксированы в районе Светлодарской дуги и на Приазовье.