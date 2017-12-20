"Путину нужны кровавые победы": Турчинов прокомментировал выход России из СЦКК на Донбассе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов не исключает, что Россия намерена активизировать военные действия на Донбассе в связи с выводом российских офицеров из Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.

«Действительно, в одностороннем порядке, цинично, не имея никаких оснований, Россия поставила перед фактом не только Украины, но и весь мир, что они отзывают своих офицеров из СЦКК, и это сразу можно связать с происходящей на фронте эскалацией», - подчеркнул Турчинов.

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«Очень мощные обстрелы, в том числе с использованием и тяжелой артиллерии, и реактивных систем залпового огня, которые происходят (в эти) дни, в том числе и в направлении гражданских населенных пунктов», - добавил секретарь СНБО.

«Поэтому мы не можем исключать, что они выводят своих офицеров для того, чтобы начать активизацию не просто военных провокаций, но уже военных действий. Но Вооруженные силы (Украины) готовы к вторжению, любым провокациям. Мы безусловно будем усиливать наши позиции на фронте, и я надеюсь, что все же, «нормандский формат», который должен состояться, даст четкую оценку попытке России не просто идти по пути эскалации, а полностью перечеркнуть любые возможности, касающиеся политико-дипломатического пути прекращения агрессии России на востоке Украины и в Крыму», - подчеркнул Турчинов.

«Мы это понимаем, и не можем исключать, что Путину для того, чтобы поднять свой рейтинг, нужны какие-то условные грязные и кровавые победы», - заявил секретарь СНБО.