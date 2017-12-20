Белый дом обещает "противостоять дестабилизирующему поведению" России в Европе

Вместе с тем Вашингтон заинтересован в сотрудничестве с Москвой там, где это возможно. Об этом заявил помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер, передает Голос Америки.

Читайте такжеАдминистрация Трампа готовит новую стратегию для противостояния российской агрессии - СМИОн отметил, что администрация президента Дональда Трампа намерена «противостоять дестабилизирующему поведению» России, в том числе ее попыткам вмешательства в дела США с помощью пропаганды и распространения дезинформации.

«Президент четко дал понять в своей стратегии и в своем выступлении, что он будет стоять за Америку вне зависимости от того, кто угрожает стране. В отношении России он попросил нас разработать подход, включающий три фундаментальных положения», – заявил Макмастер.

Во-первых, сказал Макмастер, Трамп поручил администрации противостоять «дестабилизирующему поведению России в Европе, на Ближнем Востоке и в нашей собственной стране, где она использует изощренный подход к пропаганде и дезинформации, пытаясь поляризовать сообщества внутри демократических обществ и настроить их друг против друга».

«Они используют передовые инструменты, киберинструменты и социальные сети. Мы намерены противостоять этому», – добавил он.

«Нам нужно посмотреть, чем Россия занимается на самом деле», – добавил Макмастер. – Конечно же, нам придется противостоять дестабилизирующему поведению России и изощренным кампаниям пропаганды и дезинформации. Одна из самых важных вещей – это сорвать завесу с этой активности и разоблачить ее».

Заявление Макмастера противоречит словам Трампа, который неоднократно называл утверждения о вмешательстве Кремля на выборах «обманом» или «сфабрикованной историей».

Кроме этого, Макмастер не согласился с предположением бывшего директора Национальной разведки Джеймса Клэппера о том, что президент России Владимир Путин манипулирует Трампом. «Это просто не так», – сказал он.

В то же время помощник по национальной безопасности заявил, что администрация заинтересована в сотрудничестве с Россией там, где это возможно.

«Что президент также попросил нас сделать в отношении России – это сдерживать конфликт, – сказал он. – Это видно в принципе "мир с помощью силы", который содержится в стратегии национальной безопасности. Но нам также нужно пытаться найти области сотрудничества. Об этом говорилось с самого начала. Россия и США должны сотрудничать по Северной Корее. Не может быть, чтобы обладающая ядерным оружием Северная Корея отвечала интересам России, и президент четко заявил об этом Путину в телефонном разговоре».