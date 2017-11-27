Опубликовано видео, как военная колонна "ДНР" выезжает из Луганска

Опубликовано видео, как колонна грузовиков и бронетехники выехала из Луганска в Донецк через Дебальцево. Его на своем YouTube-канале опубликовало Дебальцево online.

"Боевики после военного переворота в Луганске возвращаются через Дебальцево", - говорится в описании к записи.