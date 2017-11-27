Опубликовано видео, как военная колонна "ДНР" выезжает из Луганска
На записи видно, как боевики "ДНР" движутся колонной через Дебальцево.
Опубликовано видео, как колонна грузовиков и бронетехники выехала из Луганска в Донецк через Дебальцево. Его на своем YouTube-канале опубликовало Дебальцево online.
"Боевики после военного переворота в Луганске возвращаются через Дебальцево", - говорится в описании к записи.
Как можно увидеть на видеозаписи, на одной из машин нет номерных знаков. На некоторых грузовиках заметна надпись "Чечен", один из террористов размахивает ручным пулеметом на камеру.
Напомним, 25 ноября так называемый Народный Совет самопровозглашенной "Луганской народной республики" принял решение о досрочном прекращении полномочий главаря псевдореспублики Игоря Плотницкого.
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Как сообщалось, 24 ноября главарь самопровозглашенной "Луганской народной республики" Игорь Плотницкий написал заявление об отставке по состоянию здоровья.
23 ноября советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк сообщил, что Плотницкий выехал в Россию, а в оккупированный Луганск вошли регулярные подразделения армии РФ численностью около 1 тыс. военнослужащих, включая спецназ ГРУ и спецназовцев МВД РФ, а также тяжелая техника: танки, БТР, артиллерийские установки.
21 ноября в Луганске разгорелся конфликт между главарями боевиков "ЛНР" Игорем Плотницким и Игорем Корнетом, к противостоянию присоединились боевики главаря "ДНР" Александра Захарченко и ФСБ РФ.