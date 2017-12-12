Сутки в зоне АТО прошли без потерь для ВСУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«В течение минувших суток, несмотря на мощные минометные обстрелы со стороны российско-оккупационных войск почти по всей линии соприкосновения ВСУ боевых потерь не понесли. Ни один украинский военный не погиб и не был ранен», - сказал Мотузяник.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки на Донбассе российские оккупанты 22 раза нарушили перемирие.