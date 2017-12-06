Сбежали от "русского мира": журналист рассказал, как и где живут дети главарей "ЛДНР"

Военный журналист Мирослав Гай в своем блоге написал, куда уехали дети главарей и высокопоставленных "чиновников" ЛДНР, спасаясь от "русского мира". Как оказалось, большинство из них живут на мирных территориях Украины и при том весьма безбедно.

Так, лидер движения "Донецкая республика" Татьяна Очаповская, которая занималась антиукраинской пропагандой по детским учреждениям, отправила своих детей жить в Днепр. Там же ее дочь вышла замуж, что подтверждается днепровской регистрацией о браке.

Бывший "министр труда и соцполитики ДНР" Роман Лягин вывез свою семью в Германию. Это произошло сразу после начала вооруженного конфликта на Донбассе, в 2014 году. Сам же, опасаясь ликвидации со стороны конкурентов, сбежал в Россию.

"Мы смеемся над возней и воссоединением "ЛНР" и "ДНР", а у них есть нечто общее таки. По всей ОРДЛО, те, кто дорвались до гуманитарки, рейдерства или трафиков, видят свое будущее и будущее своих детей где угодно, но только не на оккупированных территориях", - пишет журналист.

По его словам, таким же образом поступил и мэр Стаханова Сергей Желваков, который относится к кругу приближенных экс-главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого. По словам Гая, его дети Сергей и Любовь живут в США. Сын изучает там криминальное право, а дочь просто ведет светскую жизнь. Отпрыски пособника боевиков ездят на Ferrari, Porsche Cayenne и Lexus, а дочь Желвакова часто постит в соцсетях фотографии на яхтах, в домах моды и прочее.

Дочь экс-нардепа Владимира Струка, которого в 2015 году арестовали в Киеве за соорганизацию псевдореферендума в Луганской области и финансирование терроризма, Карина проживает в Киеве в хорошей квартире на Новопечерских Липках, ходит в дорогие рестораны и ездит на Porsche.

Что же до экс-главаря "ЛНР" Плотницкого, то его близкие также живут на мирных территориях Украины. Его 94-летняя бабушка Нина живет в стационарном отделении территориального центра обслуживания в населенном пункте Ленковцы в Черновицкой области, а младший брат Михаил владеет как минимум двумя квартирами, одну из которых сдает в Василькове (Киевская область).

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Журналист также допускает, что якобы отравившиеся грибами в Воронеже родители Плотницкого, которые также жили в украинском мирном селе, на самом деле сейчас могут быть живы и находиться в Германии или Канаде. Основания для таких догадок журналисту дало то, что Плотницкий успел заработать себе авторитет "короля" гуманитарки и контрабанды.

Напомним, при этом, что замминистра по вопросам оккупированных территорий и временно перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что дочь "министра внутренних дел ЛНР" Игоря Корнета Марина, которая является студенткой университета в Харькове, не должна отвечать за поступки своего отца и может учиться где угодно.